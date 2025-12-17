Joven cae al intentar bailar sobre un aro de baloncesto y el video se vuelve viral

Una joven causó revuelo en las redes sociales después de que un video, que documenta su peligrosa hazaña, se volviera viral. La protagonista del clip se subió a un poste de baloncesto ubicado en una cancha con la intención de bailar, en un acto que terminó en una aparatosa caída.

El material, que circula masivamente en internet, muestra a la mujer encaramada en la estructura del tablero de baloncesto a una considerable altura, ante la presencia de varios testigos que observaban la escena nocturna.

La joven se dispuso a bailar en el poste, presuntamente intentando hacer twerking. Sin embargo, la estructura metálica del poste de baloncesto no resistió el movimiento ni el peso. De manera estrepitosa, toda la estructura, incluyendo el tablero y el poste, colapsó y cayó al suelo, arrastrando consigo a la joven. El video capta el momento en que la mujer cae sobre el piso, junto a los restos de la canasta, mientras varias personas que presenciaban el acto corren a auxiliarla.

El incidente, que se volvió viral, ha dejado a los internautas con sentimientos encontrados, sorprendidos por la audacia de la joven y, al mismo tiempo, divididos entre las bromas y la seria preocupación por las lesiones que pudo haber sufrido tras la caída.

Vea el video:

