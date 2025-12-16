TEMAS DE HOY:
Premio The Best: Donnarumma, elegido el mejor portero del año

El italiano que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el PSG.

16/12/2025 11:08

Gialuigi Donnarumma, ganador al mejor portero del año. Foto: FIFA.
Doha, Catar.

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA.



Donnarumma, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. EFE
 

