Una réplica de la Estatua de la Libertad de 24 metros de altura se desplomó la tarde del lunes en la ciudad brasileña de Guaíba, ubicada en la región metropolitana de Porto Alegre, a causa de fuertes ráfagas de viento que afectaron el sector, según informaron medios locales.

La estructura, perteneciente a la cadena comercial Havan, cayó en un área cercana a la tienda sin provocar personas heridas ni daños materiales, pese a que el incidente ocurrió mientras vehículos circulaban por los alrededores. Tras el desplome, el lugar fue inmediatamente acordonado y un equipo técnico inició las labores para retirar la estatua.

La figura tenía 24 metros de altura, aunque alcanzaba los 35 metros en total al incluir la base. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Vientos de casi 100 km/h

El colapso se produjo en medio de un temporal severo que afectó al estado de Rio Grande do Sul. En el municipio de Canoas, se registraron vientos de hasta 96,3 km/h, mientras que en Porto Alegre las ráfagas alcanzaron los 83,3 km/h.

La Defensa Civil había emitido previamente una alerta severa, advirtiendo sobre vientos superiores a los 90 km/h, e instó a la población a buscar refugio y mantenerse alejada de árboles, carteles publicitarios y postes eléctricos.

Por su parte, la empresa Havan informó que todas sus estatuas cuentan con la Anotación de Responsabilidad Técnica (ART) y recordó que la estructura estaba instalada desde la inauguración de la tienda, en el año 2020.

