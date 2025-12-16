TEMAS DE HOY:
Internacionales

Acto heroico terminó en tragedia: Joven muere al rescatar a dos niños de un río

Un joven se lanzó al río Lavayén para salvar a dos niños que se estaban ahogando y logró rescatarlos, pero fue arrastrado por la corriente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/12/2025 9:56

Argentina

Un joven perdió la vida el sábado por la tarde en El Lobatón, Jujuy, en Argentina, mientras salvaba a dos niños que se estaban ahogando en el río Lavayén.

El joven estaba pasando el día con familiares y amigos cuando vio que los niños eran arrastrados por la corriente. Sin dudarlo, se lanzó al agua y logró ponerlos a salvo. Sin embargo, él fue arrastrado hacia una zona más profunda y no pudo salir.

Un testigo llamó a emergencias y la policía y los bomberos realizaron un operativo de búsqueda. Después de más de una hora, encontraron al joven y le practicaron maniobras de reanimación, pero ya no tenía signos vitales.

Las autoridades confirmaron que no hubo participación de terceros y que se trató de un acto heroico. La fiscalía intervino y se espera la autopsia para cerrar el caso.

 

