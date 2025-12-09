Streamer capta el momento en que inicia el fuerte sismo en Japón

Un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter sacudió el norte de Japón, frente a las costas de la prefectura de Aomori, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 horas, con una profundidad de 50 kilómetros y su epicentro ubicado en alta mar, al este de la prefectura. En las horas posteriores se registraron hasta 12 réplicas, generando alarma entre la población.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran el impacto del temblor, con lámparas que se mueven violentamente, objetos cayendo dentro de viviendas y oficinas, y ciudadanos intentando resguardarse. Incluso una streamer japonesa transmitía en vivo cuando su celular emitió la alerta temprana de terremotos, mostrando cómo procedió a evacuar el lugar de inmediato.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños graves en infraestructuras ni víctimas fatales.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile informó que el sismo no representa riesgo de tsunami en sus costas.

De igual manera, las autoridades japonesas han descartado amenazas significativas de olas en las regiones cercanas.

