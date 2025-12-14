Asesinan a balazos al payaso "Tuki Tuki" tras ser emboscado en show infantil

Rogers Gallegos Rodríguez, conocido como el payasito 'Tuki Tuki', de 28 años, fue asesinado el pasado jueves, en lo que familiares califican como un crimen planificado vinculado a extorsiones que sufría desde hace dos años.

Según reportes, el animador infantil recibió una llamada de último minuto para realizar un show en un evento, el mismo día de la celebración del cumpleaños de su hija de cinco años. Al llegar al lugar con su equipo, no encontró a nadie esperándolo y al intentar comunicarse con el supuesto solicitante del evento, no obtuvo respuesta.

Fue entonces que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego, asesinando a 'Tuki Tuki' e hiriendo a dos de sus acompañantes. La policía halló seis casquillos de bala en el lugar del crimen.

La madre del animador señaló que la llamada podría haber sido una trampa. La familia sostiene que el ataque estaría relacionado con las extorsiones que Gallegos venía sufriendo desde hace dos años.

En una ocasión, los extorsionadores incluso dejaron una granada frente a su domicilio y exigieron el pago de 49 mil dólares para no atentar contra su vida. A pesar de estas amenazas, 'Tuki Tuki' continuó con sus presentaciones infantiles.

Uno de los acompañantes que resultó herido relató que antes del ataque vieron una motocicleta sospechosa con una persona vestida con chaleco naranja que dio varias vueltas por la cuadra antes de disparar contra el animador.

Mira la programación en Red Uno Play