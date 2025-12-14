Chile define su futuro: Kast y Jara se enfrentan en segunda vuelta presidencial

Este domingo, los chilenos acudirán a las urnas para definir la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un escenario marcado por la polarización política y la creciente preocupación por la seguridad y la migración.

Los contendientes son José Antonio Kast, candidato conservador del Partido Republicano, y Jeannette Jara, representante de la izquierda y miembro del Partido Comunista de Chile.

Las encuestas muestran que Kast, padre de nueve hijos y defensor de un modelo basado en el catolicismo conservador y el neoliberalismo económico, se perfila como favorito para ganar.

Su eventual victoria supondría un giro hacia la derecha en el país, sumándose a la reciente ola conservadora que ha ganado terreno en naciones latinoamericanas como Argentina y Bolivia.

En la primera vuelta, celebrada el mes pasado, Jara obtuvo el mayor porcentaje de votos, con un 27 por ciento, mientras que Kast quedó en segundo lugar con un 24 por ciento. La dispersión del voto de la derecha entre varios candidatos permitió que la izquierda encabezara los resultados iniciales.

La campaña actual contrasta con la elección de Gabriel Boric hace cuatro años, cuando los chilenos optaron por un presidente joven de izquierda que había sido líder estudiantil y activista de protestas. En ese entonces, la agenda política estaba dominada por demandas de igualdad y justicia social; hoy, esos temas han quedado prácticamente ausentes del debate público.

El foco de esta elección se ha desplazado hacia la seguridad ciudadana y la migración irregular, asuntos que han fortalecido la popularidad de Kast y han marcado la pauta del discurso de la derecha. El resultado final solo se conocerá tras el cierre de las votaciones el domingo por la noche, en una contienda que podría redefinir el rumbo político de Chile en los próximos años.

Mira la programación en Red Uno Play