Internacional

Trump advierte que operaciones terrestres en Venezuela comenzarán “muy pronto”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó que los ataques por tierra en Venezuela comenzarán pronto y que serán “más fáciles”.

Naira Menacho

13/12/2025 20:40

Foto: EFE.
Estados Unidos

Venezuela sigue en el radar de Donald Trump. Apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos informara que las fuerzas de su país incautaron un buque petrolero frente a costas de Venezuela, volvió a referirse al país vecino.

Esta vez volvió a referirse a la posibilidad de un ataque por tierra a Venezuela, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Un periodista le preguntó a Trump si, tras la incautación del buque, la campaña contra Venezuela seguía siendo solo sobre drogas, o si ahora también es una compaña sobre petróleo.

Vale recordar que al anunciar la operación contra el barco el mandatario estadounidense, “acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad”.

