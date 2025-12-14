Imágenes sensibles: Hombre tropezó al cruzar la calle y murió arrollado por bus

En Perú, un hombre de 87 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo de transporte público. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según testigos y las imágenes registradas, la víctima salía de hacer sus compras cuando tropezó y cayó al pavimento. En ese instante, una unidad de transporte público que pasaba por el lugar lo arrolló.

La muerte fue instantánea al impactar la rueda del bus con la cabeza del adulto mayor.

El bus se encontraba estacionado recogiendo pasajeros justo antes del accidente, según se observa en las grabaciones.

Autoridades de tránsito y Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

