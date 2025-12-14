TEMAS DE HOY:
Internacional

Imágenes sensibles: Hombre tropezó al cruzar la calle y murió arrollado por bus

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre de 87 años tropezó al salir de una feria y fue arrollado por la rueda trasera de un bus.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/12/2025 20:14

Perú

En Perú, un hombre de 87 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo de transporte público. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según testigos y las imágenes registradas, la víctima salía de hacer sus compras cuando tropezó y cayó al pavimento. En ese instante, una unidad de transporte público que pasaba por el lugar lo arrolló. 

La muerte fue instantánea al impactar la rueda del bus con la cabeza del adulto mayor.

El bus se encontraba estacionado recogiendo pasajeros justo antes del accidente, según se observa en las grabaciones.

Autoridades de tránsito y Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

 

