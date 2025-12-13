La visa dorada de Trump: ¿Qué es, cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la habilitación de un sitio web oficial para tramitar la denominada “Visa Dorada”, un documento que, según sus declaraciones, permitiría a extranjeros obtener residencia legal en el país y abrir un camino directo hacia la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con el mandatario, esta nueva visa estaría dirigida a extranjeros altamente especializados y con un sólido respaldo financiero, con el objetivo de atraer talento e inversión al país.

“¡La Tarjeta Dorada Trump del Gobierno de Estados Unidos ya está aquí! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas”, escribió el presidente en Truth Social.

¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?

Según explicó previamente el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el programa contempla una nueva vía migratoria basada en aportaciones económicas significativas al gobierno estadounidense.

Los requisitos generales de la llamada Visa Dorada incluyen:

Pago de una cuota inicial de 15 mil dólares .

Investigación de antecedentes a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Contribución de un millón de dólares al Tesoro de Estados Unidos por parte del solicitante.

Asimismo, se contempla una modalidad adicional denominada “Trump Card Platino”, orientada principalmente a empresas o personas físicas con mayor capacidad de inversión. Esta variante incluye posibles exenciones fiscales por un periodo limitado y exige:

Cuota de 15 mil dólares.

Investigación de antecedentes.

Aportación de dos millones de dólares por empleado patrocinado.

Una vez aprobada la solicitud y realizados los pagos correspondientes, el documento sería enviado al beneficiario y permitiría residir legalmente y operar en los 50 estados de la Unión Americana, de acuerdo con la información difundida por el propio gobierno.

