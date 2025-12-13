“Por favor, ayúdenos”: el desesperado clamor de una familia atrapada en un techo por la crecida del Piraí

El avance imparable del agua obligó a una familia entera a refugiarse en el techo de su vivienda en el municipio cruceño de El Torno. En un video enviado al Ojo Ciudadano, una mujer implora ayuda mientras el nivel del agua continúa subiendo.

“Estamos con toda mi familia aquí, sin chinelas, sin nada. Por favor, ayúdenos, ya me llegan al techo”, se la escucha decir con voz quebrada, evidenciando la angustia de quienes quedaron atrapados por la crecida del río Piraí y el desborde de varias quebradas.

La magnitud del desastre también quedó registrada por otros comunarios. “Estamos aquí en la casa antigua de Doña Hilda. No hay casas, compañeros, de mi suegra. Todos esos compañeros, todo está a playa, como pueden ver, mire. No hay nada, compañero, qué desgracia”, relata un vecino mientras muestra cómo el agua arrasa con fuerza viviendas y pertenencias en la comunidad San Pedro, Distrito 6.

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno calificaron la situación como “muy lamentable”. El alcalde Heriberto Cuéllar informó que durante la madrugada se produjo el desborde de una quebrada del brazo secundario del río Piraí. “Anoche estuve en el lugar, en la comunidad San Pedro, y a las 2:00 me empezaron a comunicar que se desbordó la quebrada”, señaló.

La autoridad municipal confirmó además la activación de operativos de rescate.

“Van a aterrizar dos helicópteros y tenemos gente desplazada vía terrestre desde las 3:00; sin embargo, el puente de Espejos se ha desplomado y por encima del puente está pasando el agua”, agregó.

El Torno permanece bajo el agua mientras equipos de emergencia intentan llegar a las zonas afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play