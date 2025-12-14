Encuentran a la cuarta víctima tras la riada en El Torno; hay 57 rescatados

La noche de este viernes se confirmó el hallazgo de la cuarta víctima de la reciente riada que afectó los distritos 6 y 7 del municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz.

El doctor Carlos Hurtado, del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), informó que las labores de búsqueda, rescate y atención médica concluyeron por la noche, tras un arduo trabajo de evacuación de personas damnificadas.

Hasta el momento, 57 personas han sido evacuadas, de las cuales 22 requirieron hospitalización en el Hospital de El Torno.

Entre los casos atendidos se encuentra una niña de 10 años con traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, derivada al Hospital del Niño de Santa Cruz, y otra niña que sufrió una mordedura de serpiente, quien se encuentra en buena evolución tras recibir suero antiofídico.

En tanto, la persona fallecida se trata de un hombre de aproximadamente 30 a 40 años, que fue trasladada a la morgue habilitada en el Hospital del Torno.

Hurtado indicó que las lluvias continuarán durante el fin de semana, por lo que las operaciones de salvataje y evacuación seguirán este sábado con mayor capacidad, incluyendo el uso de cuatro helicópteros para garantizar la atención de las personas aún en situación de riesgo.

