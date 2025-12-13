TEMAS DE HOY:
Encuentran un cadáver tras desborde del río; presumen que es un draguero

Vecinos de Valle Sánchez alertan sobre el avance del río Piraí, que socava los defensivos y amenaza con inundar la zona.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/12/2025 18:12

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida en la zona de Valle Sánchez, al norte de la capital cruceña. Efectivos de la Policía Boliviana realizaron el levantamiento legal del cadáver, que corresponde a una persona de sexo masculino.

Según información preliminar, se trataría de un adulto mayor que presuntamente trabajaba como draguero, quien habría sido arrastrado por las aguas del río Piraí tras ser sorprendido por la repentina crecida del caudal durante la madrugada.

Las autoridades informaron que cuatro dragueros continúan desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda y rescate se mantienen activas en el sector, con el apoyo de unidades policiales y equipos de emergencia.

Asimismo, pobladores de las comunidades aledañas expresaron su preocupación y solicitaron la intervención urgente de las autoridades, debido a que la fuerza del agua estaría socavando parte de los defensivos del río, lo que representa una amenaza directa de inundación para la zona.

 

 

