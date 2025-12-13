TEMAS DE HOY:
Comunidad

Milagro en El Torno: dos personas lograron cruzar el río y reencontrarse con su familia

Tras más de nueve horas atrapadas en medio del agua por el desborde del río Piraí, dos personas lograron llegar a tierra firme y protagonizar un reencuentro cargado de emoción con sus familiares.

Silvia Sanchez

13/12/2025 15:36

Foto: Romer Castedo - Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En medio de la tragedia que golpea al municipio cruceño de El Torno, una escena de esperanza conmovió a vecinos y rescatistas. Pasado el mediodía de este sábado, dos personas que permanecían atrapadas por la crecida del río Piraí lograron cruzar el caudal y reencontrarse con su familia, tras luchar durante más de nueve horas contra la corriente.

El momento fue profundamente emotivo. Entre abrazos interminables y lágrimas, los familiares agradecieron que ambos hayan logrado sobrevivir a una noche marcada por el miedo, la incertidumbre y la fuerza del agua.

Sin embargo, la situación en El Torno continúa siendo crítica. De acuerdo con los reportes preliminares, aún hay personas atrapadas en distintas zonas afectadas por el desborde del río, mientras equipos de emergencia y rescate siguen trabajando contrarreloj para llegar a los sectores aislados.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron una verdadera tragedia en el municipio. El río Piraí se desbordó, inundó gran parte de la población y formó “islas”, dejando barrios enteros bajo el agua y a decenas de familias incomunicadas.

Hasta el momento, el saldo oficial es de una persona fallecida y, según informó la Alcaldía de El Torno, al menos 30 personas continúan desaparecidas, mientras se mantiene el estado de emergencia en la zona.

Video del reencuentro:

 

