Makro Parque y Empacar presentan 'Impulsa Fest 2025' con más de 25 emprendedores

El Impulsa Fest 2025 será hasta las 17:00 horas en Makro Parque.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/12/2025 15:19

Makro Parque y Empacar presentan Impulsa Fest 2025 con más de 25 emprendedores. FOTO: RED UNO

Con el objetivo de apoyar a los emprendimientos locales, Makro Parque y Empacar lanzaron este sábado el Impulsa Fest 2025, donde más de 25 emprendedores mostrarán y venderán sus productos al público.

El Impulsa Fest 2025 busca brindar un espacio para que pequeños emprendedores den a conocer sus productos y servicios. El jefe de Operaciones de Makro Parque, Sebastián Vega, expresó su entusiasmo por el evento e invitó a toda la población para que asista y apoye a los emprendedores.

La feria estará abierta hasta las 17:00, pero Makro Parque continuará atendiendo al público hasta las 23:00, ofreciendo promociones especiales como saldos y ofertas 2x1, permitiendo que los visitantes aprovechen tanto la feria como los descuentos habituales de la tienda.

Los emprendedores esperan la presencia de los vecinos y visitantes para mostrar sus productos, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocio. Makro Parque y Empacar invitan a todas las familias a disfrutar del Impulsa Fest 2025.
 

 

