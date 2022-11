Hecho en Bolivia: Carina tiene 18 años y creó 25 colecciones de moda

Cochabamba, Bolivia

En el sector "Hecho en Bolivia" de Notivisión llegamos al taller de Carina Illanes, una diseñadora de 18 años que creó la marca Coboca hace dos años y una tienda virtual de ropa femenina.

"Yo desde chiquita siempre he tenido esa manía de querer vestir a las muñecas, pero de una forma diferente. Hasta que a mis 15, casi 16 años, de un día para otro se me ocurrió lanzar mi marca", cuenta la diseñadora.

Carina salió bachiller este año, además se graduó como diseñadora de modas y creadora de indumentaria de la Escuela de Moda Vanguardia Claure VC Fashion School.

"Yo me gradué de Diseño de Moda. Entré a estudiar a mis 16 años y me gradué en julio de este año con título. Entonces siento que eso es un buen logro para mí", destaca la joven emprendedora.

La mamá de Carina, que también se dedica al rubro de diseño de modas en diseño y costura, fue la impulsora de este emprendimiento y del sueño de su hija.

"Nunca he querido obligarla a meterse en esto, pero solita ella ha comenzado este emprendimiento. Me gusta verla crecer. Cada día me sorprende a mí misma ver su trabajo y sus habilidades", destaca la mamá.