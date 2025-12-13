¡Se salvó por segundos! Árbol cae en la calle Ingavi y conductor logra escapar con ayuda de transeúntes

El incidente ocurrió en plena calle Ingavi, en el centro de la ciudad, generando alarma entre los transeúntes y conductores. Por unos minutos, el hombre estaba atrapado dentro del vehículo, pero vecinos que se encontraban en la zona lograron ayudarlo a salir

Gendarmes y personal de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra llegaron rápidamente al lugar para asegurar la zona y retirar el árbol caído, permitiendo la circulación en la vía. La caída del árbol bloqueó parcialmente el acceso a una de las principales arterias de la ciudad.

Aunque no se reportaron personas heridas, los daños causados por la caída del árbol son de consideración. Las autoridades están trabajando para despejar la vía y evaluar los posibles daños materiales.

En Santa Cruz, siempre que se registran lluvias intensas, es común que algunos árboles caigan debido a la saturación del suelo o a los vientos fuertes, lo que genera riesgo en calles y avenidas. Por ello, recomiendan a la población extremar precauciones durante las tormentas.



