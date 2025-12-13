TEMAS DE HOY:
Rescatan a un adulto mayor tras intensas lluvias en El Torno

Momentos de angustia se vivieron la mañana de este sábado en El Torno, donde un adulto mayor fue rescatado con vida luego de quedar enterrado por el lodo que arrastraron las intensas lluvias caídas en la zona.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/12/2025 13:35

Rescatan con vida a un adulto mayor tras intensas lluvias en El Torno. FOTO: RRSS

Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado, el temor se apoderó de los comunarios de El Torno, que vieron cómo el desborde del río Piraí arrasaba todo a su paso y llenaba sus viviendas de lodo y escombros.

En horas de la mañana, el grito de auxilio de un hombre de la tercera edad alertó a los vecinos, que se organizaron para realizar las labores de rescate utilizando palas e incluso sus propias manos.

Minutos después, en medio de la desesperación y el esfuerzo colectivo, lograron sacar al adulto mayor, quien permanecía consciente pese a las difíciles condiciones en las que fue encontrado.

 
 
 

El rescate generó alivio y emoción entre los habitantes del barrio, que siguieron con angustia cada minuto del operativo. Tras ser liberado, el adulto mayor fue puesto a buen resguardo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta, ya que las lluvias continúan y podrían provocar nuevos deslizamientos en la zona.
Las precipitaciones continúan y podrían provocar nuevos deslizamientos, por lo que se insta a extremar las precauciones. 

 

