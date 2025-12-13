Detienen en Chile a abuelos bolivianos por intentar llevarse a sus nietos sin autorización

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Chile luego de intentar sustraer a sus tres nietos, de entre 8 y 12 años, que vivían con su madre en la localidad de Vicuña, en la región de Coquimbo.

Según el portal chileno La Tercera, los abuelos viajaron desde Bolivia con la intención de llevarse a los menores sin autorización legal. De acuerdo con la Fiscalía, se coordinaron con la hija mayor para sacar a los niños del domicilio materno y trasladarlos en un taxi.

El conductor del vehículo sospechó de la situación y dio aviso a la policía, lo que permitió iniciar la búsqueda. De manera paralela, la madre presentó una denuncia por la desaparición de sus hijos.

Los niños fueron hallados al día siguiente en un hostal de La Serena, junto a sus abuelos, quienes no lograron continuar el viaje. Las autoridades confirmaron que los detenidos no tenían la custodia legal.

La justicia chilena determinó prisión preventiva para ambos adultos, mientras los menores quedaron bajo resguardo de las instituciones correspondientes.

