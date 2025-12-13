TEMAS DE HOY:
Comunidad

Gobierno ejecuta acciones inmediatas de evacuación y rescate por desborde del río Piraí

El Presidente Rodrigo Paz ordena evacuaciones y rescate inmediato en Santa Cruz tras el desborde del río Piraí.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/12/2025 13:41

Santa Cruz

Ante las fuertes lluvias que provocaron el desborde del río Piraí, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ordenó despliegue inmediato de rescate y evacuación en las zonas afectadas de Santa Cruz, incluyendo El Torno y La Guardia.

Desde la madrugada, el Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil, activó un plan de emergencia coordinado con la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) y las Fuerzas Armadas, para atender a comunidades aisladas y vías bloqueadas.

Se movilizaron 20 efectivos del Grupo de Búsqueda y Rescate SAR-FAB, equipados con un deslizador para trasladar a hasta 20 personas, y dos helicópteros para operaciones aéreas. La Armada Boliviana envió un bote tipo ZODIAC y 150 efectivos de las tres fuerzas están listos para reforzar las acciones de apoyo y asistencia.

Según reportes preliminares, existen personas desaparecidas, información que se verifica mientras continúan las labores de rescate. El Viceministerio de Defensa Civil asegura presencia permanente en las zonas afectadas y uso de todos los recursos disponibles para garantizar atención a la población damnificada.

 

 


 

