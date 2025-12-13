El expresidente Arce pasó su primera noche en el penal de San Pedro

Luego de que un juez dictara prevención preventiva por cinco meses por el caso de Fondo Indígena, el expresidente Luis Arce pasó su primera noche en el penal de San Pedro.

Según se dio a conocer, Arce estaría en el sector de la Posta, un lugar que se encuentra alejado de la población carcelaria.

Fuentes cercanas al exmandatario señalaron que este domingo, Arce recibiría la visita de su esposa y la exministra María Nela Prada, así como su equipo jurídico.

Mira la programación en Red Uno Play