TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

25ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

El expresidente Arce pasó su primera noche en el penal de San Pedro

Este domingo, Arce recibirá la visita de su esposa y la exministra María Nela Prada, así como su equipo jurídico.  

Naira Menacho

13/12/2025 14:30

Foto: APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de que un juez dictara prevención preventiva por cinco meses por el caso de Fondo Indígena, el expresidente Luis Arce pasó su primera noche en el penal de San Pedro.

Según se dio a conocer, Arce estaría en el sector de la Posta, un lugar que se encuentra alejado de la población carcelaria.

Fuentes cercanas al exmandatario señalaron que este domingo, Arce recibiría la visita de su esposa y la exministra María Nela Prada, así como su equipo jurídico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD