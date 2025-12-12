Policía investiga asesinato de un vendedor en Sacaba: estaba atado y con signos de violencia

La Policía avanza en la investigación del asesinato de un hombre de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su tienda de barrio en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

Según el informe preliminar, la víctima estaba maniatada de manos y pies, además de presentar signos evidentes de violencia. Su boca estaba cubierta con cinta adhesiva.

“Lamentablemente se ha podido evidenciar que estaba maniatado, también sus pies, y tenía signos de violencia notables. La persona que lo encontró, su hermana, pudo advertir que faltaban pertenencias y dinero que guardaba en una caja”, informaron autoridades policiales.

Aún no se cuantificó el monto sustraído ni los objetos faltantes, pero no se descarta que se trate de un robo violento.

“El caso está en proceso de investigación. Para no entorpecer el procedimiento, nos limitamos a confirmar que este hecho de sangre ocurrió y que se presume un robo”, añade el reporte policial.

El hecho fue descubierto la mañana de este viernes, y los vecinos exigen a las autoridades esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play