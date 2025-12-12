“Plenamente identificados”: Felcc sigue en la búsqueda de delincuentes que atracan en moto en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz confirmó que ya tiene plenamente identificados a los delincuentes que en los últimos días han protagonizado una serie de atracos en distintos puntos de la ciudad, operando en motocicletas.

El coronel Gilmar Valencia, director de la Felcc en Santa Cruz, señaló que, tras la viralización de los hechos en redes sociales, se instruyó a distintos grupos policiales para realizar operativos simultáneos en diferentes zonas de la ciudad.

“Plenamente se los tiene identificados, se viene trabajando para dar con la ubicación y captura de los mismos. Rogamos a la sociedad porque también se ha viralizado un video donde un sujeto que un día antes habría sido víctima de estos delincuentes llega a perseguirlos, y estos motoladrones hacen uso de su arma de fuego. Pedimos mucha prudencia a la ciudadanía”, afirmó Valencia.

Las autoridades aseguraron que se reforzarán los patrullajes y se intensificarán las investigaciones hasta lograr la captura de los implicados, al tiempo que llamaron a la población a mantener la calma y no enfrentar a los delincuentes por cuenta propia.

