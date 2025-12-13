TEMAS DE HOY:
Hallan dos cuerpos sin vida en el canal Isuto de Santa Cruz

Se presume que se trata de personas en situación de calle. Los vecinos exigen limpieza y seguridad en la zona.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/12/2025 18:24

Santa Cruz, Bolivia

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en el canal Isuto, en la zona del Barrio Oriental, en la capital cruceña. Según los primeros informes, se presume que se trata de personas en situación de calle.

Los vecinos del sector fueron quienes hallaron los cuerpos, luego de que la constante lluvia arrastrara los restos hacia la superficie del canal.

Aseguraron que no es la primera vez que aparecen personas fallecidas en este lugar. Por lo que piden que se realice la limpieza y el mantenimiento del canal.

Bomberos voluntarios realizaron el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a la morgue de la ciudad. Las víctimas son dos hombres, aunque aún se desconocen sus identidades.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho.

 

