¡Cuidado con la pista! Un robot bailarín "noquea" por error a un espectador curioso

En las últimas horas, un video que circula en redes sociales dejó a los internautas entre la risa y el asombro. Lo que parecía ser una demostración pacífica de las capacidades coreográficas de un robot humanoide en una exposición tecnológica se transformó en un "incidente de contacto" que nadie vio venir.

El video muestra a un avanzado robot realizando pasos de baile fluidos y rítmicos ante una multitud expectante. Sin embargo, la curiosidad de uno de los asistentes superó la barrera de seguridad. Un joven, intentando observar más de cerca los mecanismos o quizás buscando la interacción perfecta para sus redes, se aproximó demasiado al radio de acción de la máquina.

Un golpe con precisión robótica

Justo en el momento en que el joven se inclinaba hacia el autómata, este ejecutó un movimiento lateral de brazos como parte de su rutina. Sin sensores que detectaran la obstrucción inmediata o simplemente siguiendo su programación de baile a rajatabla, el robot impactó accidentalmente al espectador.

Aunque el golpe no pareció ser de gravedad, la sorpresa fue total. El joven retrocedió rápidamente, llevándose las manos a la cara en un gesto de incredulidad, mientras el robot, ajeno a lo sucedido, continuó con su coreografía como si nada hubiera pasado.

Reacciones en redes

El video generó una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios bromean con el "inicio de la rebelión de las máquinas", expertos en robótica señalan que este tipo de incidentes resaltan la importancia de las distancias de seguridad en exhibiciones públicas.

"Es un recordatorio de que, aunque son máquinas programadas para el entretenimiento, tienen fuerza y velocidad que pueden causar accidentes si no se respetan los perímetros", comentó un entusiasta de la tecnología en X (antes Twitter).

Vea el video:

