"¡No me gusta!": Adolescente se hace viral tras rabieta por el color de su nuevo iPhone

En las últimas horas, un video ha encendido el debate en las redes sociales sobre la gratitud y las expectativas de las nuevas generaciones. En el clip, que ya acumula millones de reproducciones, se observa a una adolescente rompiendo en llanto tras recibir como regalo un iPhone Pro Max, pero no precisamente por emoción, sino por decepción.

"Yo quería uno naranja"

La escena comienza con la joven sosteniendo la caja del dispositivo. Al ver la imagen del producto, su rostro se desfigura: "No me gusta este color. El azul es un color feo", exclama entre sollozos mientras lanza insultos hacia el tono del equipo. Ante la mirada atónita de sus familiares, la adolescente insiste en que su deseo era un modelo de color naranja.

Incluso cuando otra niña presente en la habitación intenta calmarla diciendo que ella se quedaría con el teléfono si no lo quería, la protagonista se aferra al dispositivo mientras sigue quejándose: "Al menos podían comprar el blanco, pero no el negro ni el azul".

Un debate sobre la "generación de cristal"

El video ha generado miles de comentarios, la mayoría criticando la actitud de la joven frente a un regalo que supera los mil dólares. Entre las reacciones más destacadas se encuentran: "¿En serio llora por eso? Muchos ni siquiera tienen un teléfono básico", "La paciencia de esos padres es increíble, yo se lo quito en ese mismo instante", "Es el reflejo de una sociedad donde lo material lo es todo".

Vea el video:

