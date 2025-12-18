La mujer del video viral con su jefe habló por primera vez y contó su versión

Kristin Cabot, exdirectiva de la empresa tecnológica Astronomer, rompió el silencio y habló públicamente por primera vez luego del escándalo que dio la vuelta al mundo: el video viral en el que aparece besando a su jefe durante un concierto de Coldplay.

En una entrevista con The New York Times, Cabot se refirió al episodio ocurrido el 16 de julio de 2025, durante el show de la banda británica en el Estadio Gillette, en Foxborough, Massachusetts. La “kiss cam” del estadio captó el momento íntimo entre ella y Andy Byron, entonces director ejecutivo de la compañía.

El clip superó los 100 millones de reproducciones en TikTok en cuestión de días y convirtió un hecho privado en un escándalo global. “Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión”, reconoció Cabot. “Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera. Ese fue el precio que elegí pagar”.

Una carrera marcada por el escándalo

Criada en Maine, en el seno de una familia numerosa, Cabot desarrolló una fuerte competitividad desde joven. Inició su carrera en publicidad y ventas, para luego especializarse en recursos humanos. En 2024 ingresó a Astronomer tras ser entrevistada por Byron.

Personas de su entorno la describen como “hiperprofesional”. Según relató, ambos atravesaban procesos personales de separación y mantenían una relación cercana, aunque aclaró: “No me dejé llevar demasiado porque él era mi jefe”.

La noche que lo cambió todo

Cabot contó que aceptó asistir al concierto como una forma de distracción. “Quería vestirme bien, bailar, reír y pasar una buena noche”, recordó. El ambiente privado del palco VIP facilitó el acercamiento y, según ella, fue la única vez que se besaron.

“Un segundo antes todo era alegría, y de repente se convirtió en terror”, explicó al notar que estaban siendo proyectados en las pantallas gigantes. “Soy la jefa de Recursos Humanos y él el CEO. Es un cliché y es lamentable”.

Esa misma noche, ambos informaron a la junta directiva de la empresa, pero el video ya circulaba de forma masiva en redes sociales.

Acoso, amenazas y miedo

Las consecuencias fueron devastadoras. Cabot afirmó haber recibido hasta 600 llamadas diarias y cerca de 60 amenazas de muerte. “Mis hijos tenían miedo de que yo muriera”, confesó. La policía reforzó la seguridad en su domicilio y la familia redujo al mínimo su vida social.

El hostigamiento también se trasladó a espacios públicos. En una ocasión, una desconocida fotografió a Cabot y a su hija en una piscina comunitaria, lo que obligó a la adolescente a pedirle que se fueran del lugar.

Tras una investigación interna, Andy Byron presentó su renuncia. Astronomer ofreció a Cabot reincorporarse, pero ella optó por un acuerdo de salida. “No podía imaginar seguir siendo jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”, afirmó.

Además, solicitó el divorcio, buscó apoyo terapéutico para sus hijos e intentó reconstruir su vida lejos del foco mediático.

Reflexión y crítica al escrutinio público

Cabot denunció un trato desigual tras la viralización del video y aseguró que gran parte de las críticas provinieron de otras mujeres. “Nos estamos frenando entre nosotras”, lamentó. También defendió su trayectoria profesional: “Pasé gran parte de mi carrera quitándome manos de encima. No llegué hasta aquí por favores”.

Sobre las burlas públicas —incluso de celebridades— fue contundente: “¿Podemos empezar una conversación donde haya espacio para una versión diferente de esta historia? Esto se volvió realmente salvaje”.

Mira la programación en Red Uno Play