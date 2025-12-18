Trabajo dispone tolerancia de una hora en el ingreso laboral este jueves y viernes

El Ministerio de Trabajo explicó que la decisión responde al reajuste del esquema de subvenciones.
18/12/2025 15:56
El Ministerio de Trabajo dispuso de manera excepcional una tolerancia de una hora en el horario de ingreso a la jornada laboral para el sector público, medida que regirá los días jueves 18 y viernes 19 de diciembre de 2025.
La determinación responde a la coyuntura generada por el reajuste y la racionalización del esquema de subvenciones, una medida orientada a preservar la estabilidad económica, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y fortalecer el abastecimiento en el país.
“El Ministerio de Trabajo dispone tolerancia de una hora en el horario de ingreso a la jornada laboral para el sector público, para los días jueves 18 y viernes 19 de diciembre”, señala el comunicado oficial.
La cartera de Estado aclaró que las instituciones públicas deberán adoptar las previsiones necesarias para asegurar la continuidad de la atención y los servicios a la población.
En el sector privado, la aplicación de la tolerancia deberá ser consensuada entre empleadores y trabajadores, de acuerdo con las modalidades y horarios de trabajo de cada empresa.
