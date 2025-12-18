TEMAS DE HOY:
Economía

Economista destaca 15 aspectos positivos del Decreto Supremo 5503

Para el analista Fernando Romero, el Decreto 5503 es un plan integral para corregir el déficit fiscal y atraer divisas con incentivos como Tasa 0% para capitales, arancel cero a maquinaria y alivios tributarios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/12/2025 17:51

El economista Fernando Romero presentó un análisis técnico del Decreto Supremo 5503, destacando 15 medidas que, según dijo, trascienden la eliminación del subsidio a los combustibles.

A su juicio, se trata de un ajuste económico integral con potencial para corregir desequilibrios fiscales estructurales, recuperar inversión privada y garantizar sostenibilidad macroeconómica a mediano plazo.

Medidas con impacto económico positivo

Romero agrupa los efectos del decreto en tres ejes: atracción de capital, reordenamiento fiscal y alivio tributario. A continuación, los puntos que considera más relevantes:

  1. Facilitación de inversiones y estabilidad tributaria: Atrae inversión nacional y extranjera, genera empleo formal y reduce incertidumbre económica.

  2. Repatriación de capitales – Tasa 0%: Incrementa dólares en la economía, fortalece reservas internacionales e incentiva la inversión productiva.

  3. Regularización de deudas tributarias: Permite limpiar la cartera incobrable, incentiva el cumplimiento futuro y ordena las finanzas públicas.

  4. Descargo total del IVA e incentivo a productos nacionales: Reduce la carga tributaria real, impulsa la producción local y mejora ingresos netos.

  5. Descargo del costo laboral contra IVA: Facilita la contratación formal, reduce costos laborales y beneficia a trabajadores de bajos ingresos.

  6. Régimen simplificado 5% bimensual: Disminuye el costo de formalización, facilita la transición al régimen general e impulsa los pagos electrónicos.

  7. Arancel 0% a repuestos y maquinaria: Reduce costos de mantenimiento, ayuda a contener la inflación del transporte y mejora la productividad.

  8. Aranceles en 36 cuotas: Mejora la liquidez empresarial, facilita importaciones e incentiva la inversión.

  9. Salario mínimo de Bs 3.300 y libre negociación: Protege los ingresos mínimos, brinda flexibilidad salarial y reduce abusos laborales.

  10. Bono Juancito Pinto y Renta Dignidad: Protegen a los hogares vulnerables, sostienen el consumo y compensan la inflación.

  11. Congelamiento salarial del sector público: Reduce el gasto corriente, envía señales de austeridad y libera recursos públicos.

  12. Prohibición de financiamiento del BCB a empresas públicas: Disminuye la emisión monetaria, ayuda a contener la inflación y mejora la disciplina fiscal.

  13. Distribución 50/50 con gobiernos subnacionales: Fortalece las autonomías, impulsa la inversión regional y reduce tensiones fiscales.

  14. Auditorías express en 30 días: Combate la corrupción, recupera la confianza y mejora la eficiencia institucional.

  15. Nuevos precios de hidrocarburos: Disminuyen el subsidio fiscal, garantizan el abastecimiento y contribuyen a frenar el contrabando.

 

Romero advirtió que, si bien las medidas presentan beneficios claros en términos de disciplina fiscal, atracción de capitales y reducción de distorsiones, también podrían generar impactos sociales e inflacionarios en el corto plazo. Por ello, subrayó que el éxito del decreto dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, control institucional y comunicación clara que genere confianza ciudadana.

Recomendaciones generales

El analista sugirió aplicar las medidas con un enfoque de gradualismo, priorizando la focalización social, el monitoreo permanente de precios y el apoyo directo a los sectores más vulnerables. Además, destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la coordinación entre niveles de gobierno para asegurar que el ajuste económico no derive en mayor pobreza, informalidad o conflictividad social, sino en una transición ordenada hacia un crecimiento sostenible.

