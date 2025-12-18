Economista destaca 15 aspectos positivos del Decreto Supremo 5503

El economista Fernando Romero presentó un análisis técnico del Decreto Supremo 5503, destacando 15 medidas que, según dijo, trascienden la eliminación del subsidio a los combustibles.

A su juicio, se trata de un ajuste económico integral con potencial para corregir desequilibrios fiscales estructurales, recuperar inversión privada y garantizar sostenibilidad macroeconómica a mediano plazo.

Medidas con impacto económico positivo

Romero agrupa los efectos del decreto en tres ejes: atracción de capital, reordenamiento fiscal y alivio tributario. A continuación, los puntos que considera más relevantes:

Facilitación de inversiones y estabilidad tributaria: Atrae inversión nacional y extranjera, genera empleo formal y reduce incertidumbre económica. Repatriación de capitales – Tasa 0%: Incrementa dólares en la economía, fortalece reservas internacionales e incentiva la inversión productiva. Regularización de deudas tributarias: Permite limpiar la cartera incobrable, incentiva el cumplimiento futuro y ordena las finanzas públicas. Descargo total del IVA e incentivo a productos nacionales: Reduce la carga tributaria real, impulsa la producción local y mejora ingresos netos. Descargo del costo laboral contra IVA: Facilita la contratación formal, reduce costos laborales y beneficia a trabajadores de bajos ingresos. Régimen simplificado 5% bimensual: Disminuye el costo de formalización, facilita la transición al régimen general e impulsa los pagos electrónicos. Arancel 0% a repuestos y maquinaria: Reduce costos de mantenimiento, ayuda a contener la inflación del transporte y mejora la productividad. Aranceles en 36 cuotas: Mejora la liquidez empresarial, facilita importaciones e incentiva la inversión. Salario mínimo de Bs 3.300 y libre negociación: Protege los ingresos mínimos, brinda flexibilidad salarial y reduce abusos laborales. Bono Juancito Pinto y Renta Dignidad: Protegen a los hogares vulnerables, sostienen el consumo y compensan la inflación. Congelamiento salarial del sector público: Reduce el gasto corriente, envía señales de austeridad y libera recursos públicos. Prohibición de financiamiento del BCB a empresas públicas: Disminuye la emisión monetaria, ayuda a contener la inflación y mejora la disciplina fiscal. Distribución 50/50 con gobiernos subnacionales: Fortalece las autonomías, impulsa la inversión regional y reduce tensiones fiscales. Auditorías express en 30 días: Combate la corrupción, recupera la confianza y mejora la eficiencia institucional. Nuevos precios de hidrocarburos: Disminuyen el subsidio fiscal, garantizan el abastecimiento y contribuyen a frenar el contrabando.

Romero advirtió que, si bien las medidas presentan beneficios claros en términos de disciplina fiscal, atracción de capitales y reducción de distorsiones, también podrían generar impactos sociales e inflacionarios en el corto plazo. Por ello, subrayó que el éxito del decreto dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, control institucional y comunicación clara que genere confianza ciudadana.

Recomendaciones generales

El analista sugirió aplicar las medidas con un enfoque de gradualismo, priorizando la focalización social, el monitoreo permanente de precios y el apoyo directo a los sectores más vulnerables. Además, destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la coordinación entre niveles de gobierno para asegurar que el ajuste económico no derive en mayor pobreza, informalidad o conflictividad social, sino en una transición ordenada hacia un crecimiento sostenible.

