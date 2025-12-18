Dunn ve inevitable el ajuste a los combustibles, pero cuestiona el aumento salarial

El excandidato a la Presidencia, Jaime Dunn, afirmó que el ajuste en el precio de los combustibles era una decisión inevitable y consideró que el Gobierno dio un primer paso al asumir medidas que, según dijo, fueron postergadas durante años.

No obstante, advirtió que el incremento salarial dispuesto en un contexto de recesión económica podría debilitar los intentos de estabilización si no viene acompañado de un recorte profundo y efectivo del gasto público.

Dunn, a través de un texto publicado en X, señaló que trasladar mayores costos al sector privado, especialmente a empresas que ya enfrentan dificultades financieras, podría afectar la sostenibilidad del empleo y la capacidad productiva.

Asimismo, alertó que, mientras no se corrija el déficit fiscal, la presión recae sobre el Banco Central, lo que puede derivar en emisión monetaria e inflación.

“El salario nominal puede incrementarse por decreto, pero el salario real termina deteriorándose cuando se financia con inflación y cuando el sector privado pierde la capacidad de sostener puestos de trabajo”, sostuvo.

Dunn remarcó que Bolivia necesita avanzar hacia una reducción más drástica del gasto público, disciplina fiscal y una menor carga para los sectores que generan empleo, como condiciones necesarias para superar la crisis económica.

Finalmente, Dunn llamó a la población a mantener una actitud de expectativa, pero también de exigencia frente a las medidas que adopte el Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play