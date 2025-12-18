"Estamos por un buen camino": CAO respalda el fin de la subvención a combustibles en Bolivia

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su respaldo a las medidas económicas asumidas por el Gobierno nacional, entre ellas el levantamiento de la subvención a los combustibles, tras la aprobación del Decreto Supremo N.º 5503.

Frerking señaló que los 18 sectores que integran la CAO, en representación de más de 100.000 unidades productivas y 70.000 productores, participaron en un proceso de “sinceramiento” de la economía nacional, en el que se identificó la necesidad de adoptar medidas estructurales para reactivar el aparato productivo.

“Los 18 sectores de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en representación de 100.000 unidades productivas y 70.000 productores, estuvimos haciendo un sinceramiento de la economía del país donde empezaron las aperturas. En este sentido, la liberación de importaciones, el sinceramiento de los combustibles y la eliminación de sustancias controladas al diésel para que se terminen las extorsiones, nos muestran que estamos por un buen camino”, afirmó Frerking a la Red Uno.

El titular de la CAO reconoció que aún se requieren medidas complementarias, como el acceso a eventos transgénicos y otros ajustes normativos que permitan mayor productividad y competitividad del sector.

“Sabemos que necesitamos medidas complementarias, pero este es el camino de sincerar la economía, de sentarse y acomodar la casa que necesitamos todos los bolivianos”, sostuvo.

Remarcó que el sector agropecuario está dispuesto a asumir su responsabilidad para contribuir a la salida de la crisis económica, destacando que los productores están listos para trabajar e impulsar la producción nacional.

Asimismo, respaldó de manera explícita el levantamiento de la subvención a los combustibles, señalando que esta medida permitió acabar con el mercado negro, y sostuvo que los precios deben definirse en función de la oferta y la demanda.

“El sector agropecuario está listo para trabajar y sacar a Bolivia de la crisis”, sostuvo.

