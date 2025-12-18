TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó

Economía

¿Hay arancel cero para repuestos de vehículos? Esto dice el Decreto 5503

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y beneficiará a la importación de bienes destinados a la industria alimenticia, agroalimenticia, textil y metalúrgica, así como a neumáticos, aceites lubricantes, baterías y otros. 

Hans Franco

18/12/2025 19:09

Foto: ¿Qué productos podrán importarse sin gravamen y hasta cuándo?
La Paz

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 5503, que establece el diferimiento temporal del Gravamen Arancelario al 0% para la importación de maquinaria, equipos y unidades funcionales destinados a fortalecer sectores estratégicos de la producción nacional.

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y beneficiará a la importación de bienes destinados a la industria alimenticia, agroalimenticia, textil y metalúrgica, así como a neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos automotores. 

El objetivo del Decreto Supremo 5503 es impulsar la producción, mejorar la competitividad industrial y reducir los costos de importación de maquinaria e insumos esenciales, contribuyendo a la reactivación económica y al fortalecimiento del aparato productivo del país.

Asimismo, la norma busca garantizar el abastecimiento del mercado interno, promover la modernización tecnológica de las industrias y generar condiciones favorables para la inversión y el empleo.

Las autoridades señalaron que esta disposición se enmarca en las políticas de apoyo a los sectores productivos estratégicos, con el fin de dinamizar la economía nacional y fortalecer la capacidad industrial de Bolivia.

