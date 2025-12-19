Cámara de Senadores rechaza la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026

Durante la sesión, solo 12 de los 33 senadores presentes votaron a favor de la propuesta en su tratamiento en grande, resultado que impidió alcanzar la mayoría requerida para continuar con el análisis del proyecto en detalle.

Ante este escenario, el presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó oficialmente el rechazo del documento legislativo y su archivo conforme al procedimiento parlamentario.

Desde la oposición, el senador de Libre, José Manuel Ormachea, señaló que la decisión contó con el respaldo de distintas fuerzas políticas, incluida una parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que coincidieron en cuestionar el contenido del proyecto.

El legislador afirmó que el PGE 2026 fue elaborado bajo una lógica de alto gasto público y respondió a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante el gobierno del expresidente Luis Arce.

Ormachea advirtió además que, si el Ejecutivo decide poner en vigencia el presupuesto mediante decreto, debería revisar las contradicciones existentes con el Decreto Supremo 5503, particularmente en lo referido al financiamiento de las empresas estratégicas del Estado, situación que podría generar conflictos normativos.

Mira la programación en Red Uno Play