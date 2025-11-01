Consternación en Montero: Ataque por celos deja un muerto y dos heridos

Un violento ataque en el mercado Germán Moreno, en la ciudad de Montero, dejó una persona fallecida y dos heridas, luego de que un hombre apuñalara a una mujer y a su actual pareja, en un presunto hecho de celos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el agresor habría acosado reiteradamente a una vendedora de 32 años. Al ser rechazado por la mujer, que mantenía una relación sentimental, el sujeto llegó al mercado armado con un cuchillo y atacó directamente al esposo de la comerciante, causándole la muerte en el lugar.

Durante el violento episodio, la mujer también fue apuñalada y sufrió graves heridas, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece en terapia intensiva.

Luego del ataque, el agresor salió a la parte exterior del mercado y, ante la mirada atónita de los presentes, intentó quitarse la vida cortándose el cuello con el mismo cuchillo. Personal policial llegó rápidamente al lugar y logró reducirlo. El hombre fue trasladado a un hospital en estado crítico.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cadáver y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las imágenes del ataque, registradas por transeúntes y difundidas en redes sociales, generaron gran conmoción entre los vecinos de Montero, quienes aún no salen del asombro por la brutal escena.

Mira la programación en Red Uno Play