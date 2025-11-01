TEMAS DE HOY:
Espectáculos

¡Fin del romance!: Nicki Nicole rompe el silencio sobre su separación de Lamine Yamal

El futbolista del Barcelona y la cantante argentina pusieron fin a su relación. Nicki Nicole desmintió los rumores de engaño y explicó los verdaderos motivos de la separación.

Silvia Sanchez

01/11/2025 13:54

Escuchar esta nota

La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin. Así lo confirmó la propia cantante argentina en un mensaje al paparazzo Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y la Flaca, quien difundió la información en sus redes sociales.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el periodista mostró un mensaje que —según aseguró— le envió la intérprete de “Otra noche en Miami”, en el que confirma la ruptura y niega las versiones de infidelidad que circulaban en redes sociales.

“Hola Jordi. No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo, por el rumor de la infidelidad”, habría escrito Nicki Nicole.

La cantante agregó que, de haber existido una traición, ella misma lo habría hecho público:

“Créeme que si alguien me fue infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Entiendo que es tu trabajo, pero quería confirmarte que desde antes no estamos juntos”.

En su publicación, Jordi Martin presentó la conversación bajo el título “Exclusiva mundial”, asegurando que la artista fue quien le pidió aclarar la situación para poner fin a las especulaciones.

Hasta el momento, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal se pronunciaron oficialmente en sus redes sociales, aunque los seguidores de ambos ya reaccionaron con miles de comentarios tras la difusión del mensaje.

 

