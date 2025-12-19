Emotiva despedida: Chichi Kim le dice adiós a 'Sabores Bolivianos' tras años de trayectoria

El programa matutino 'Sabores Bolivianos' vivió una jornada cargada de nostalgia y sentimientos encontrados este viernes. El carismático presentador Chichi Kim, quien se convirtió en una de las figuras más queridas del espacio de entretenimiento y cocina de Red Uno, se despidió oficialmente de las pantallas tras concluir una exitosa trayectoria en el programa.

Un cierre lleno de afecto

La emisión de este viernes estuvo marcada por la emoción constante. Sus colegas de set —Grisel Quiroga, Alan Vera y Alejandro Serrate— aprovecharon los últimos minutos del programa para rendirle un homenaje a quien fue su compañero de aventuras culinarias durante años.

Como símbolo de su amistad y del tiempo compartido, el equipo le hizo entrega de un presente especial: un cuadro conmemorativo con diversas fotografías que capturan los momentos más memorables de Chichi en el programa.

Una huella imborrable

A lo largo de su paso por 'Sabores Bolivianos', Kim no solo destacó por su talento frente a las cámaras, sino también por su capacidad para conectar con la audiencia boliviana a través del humor y el carisma. Su salida deja una huella profunda tanto en la producción como en los televidentes, quienes a través de redes sociales han expresado sus mejores deseos para sus futuros proyectos.

Pronto conoceremos el próximo paso en la carrera de Chichi Kim, mientras su despedida marca el fin de una era para el programa líder en entretenimiento gastronómico de la Red Uno.

