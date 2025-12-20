Falta de micros en Santa Cruz obliga a usar camiones y taxis

La ciudad atraviesa una crisis de movilidad en medio del paro indefinido del transporte público, que ha dejado a cientos de ciudadanos sin micros para llegar a sus destinos. En respuesta, muchos optan por subirse a camiones y camionetas que operan de forma improvisada.

En puntos como la avenida Grigotá, cerca del Mercado La Ramada, las escenas se repiten: filas largas, gente esperando bajo el sol y vehículos particulares adaptados para trasladar pasajeros.

La situación ha dado paso al transporte alternativo, donde conductores particulares ofrecen rutas específicas cobrando montos que varían según el tramo solicitado. Aunque muchos acceden a pagar por necesidad, algunos usuarios denuncian cobros elevados o inseguridad.

Mira la programación en Red Uno Play