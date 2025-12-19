Santa Cruz: reunión entra en cuarto intermedio tras el rechazo al alza del pasaje

Cerca de las 20:00 de este viernes, la reunión entre el sector gremial, transporte, Alcaldía cruceña y autoridades del Gobierno ingresó en un cuarto intermedio, a la espera de que la mesa de diálogo se reinstale en las próximas horas.

El dirigente gremial Edgar Álvarez explicó que, durante el encuentro, el sector no logró comprender el justificativo del transporte para el incremento del pasaje urbano, por lo que esperan que sean las autoridades las que planteen una salida al conflicto.

“No entendemos el justificativo del incremento del pasaje. El costo del transporte es un atentado contra la economía, aquí en Santa Cruz, y como sector gremial no logramos entender cómo se plantea esta subida”, manifestó Álvarez.

Desde el sector comerciante expresaron su preocupación por el impacto que podría tener el aumento del pasaje en el traslado de productos, lo que eventualmente derivaría en un encarecimiento de alimentos en los mercados.

“Sabemos que el transporte va a intervenir en los fletes. Cuando se tenga que trasladar verduras y otros productos, el castigo será directo al productor y al consumidor. Esperamos que no sea en gran medida y que se pueda controlar de forma gradual”, agregó el dirigente.

Los gremiales esperan ser convocados nuevamente para conocer las soluciones que se propongan, ya que aseguran que el conflicto afecta de manera directa a productores y comerciantes que dependen del transporte para llevar sus productos a los centros de abasto.

