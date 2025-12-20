El Torno bajo control sanitario: Sedes actúa ante brote de infecciones tras desastre

Siete días después del desborde del río en El Torno, el saldo de la emergencia asciende a 21 personas fallecidas y 1.021 pacientes atendidos por enfermedades derivadas de la crisis sanitaria, informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, advirtió que en esta fase aparecen infecciones como diarrea, hongos y afecciones respiratorias por la falta de agua potable y condiciones insalubres. “No hay agua, todo fue devastado”, explicó.

Evacuación y atención médica

Un total de 511 personas fueron evacuadas en operaciones de rescate aéreo hacia el helipuerto del Coliseo de El Torno, donde reciben atención médica inmediata.

Además, el Sedes anunció fumigación masiva y eliminación de criaderos en comunidades afectadas, ante la sospecha de casos de dengue en pacientes atendidos por las brigadas.

Riesgos por retorno a zonas afectadas

Hurtado lamentó que varios pobladores hayan abandonado los albergues antes de que termine la tormenta, retornando a zonas de riesgo. “Se les anticipó que salgan, pero volvieron y quedaron aislados”, señaló. Esto obligó a reactivar vuelos de emergencia para el envío de agua y medicamentos.

Alerta por virus mutante

Otra preocupación creciente es la posible circulación de una cepa agresiva de Influenza H3N2, que habría provocado la muerte de una paciente en menos de 48 horas. Hurtado explicó que el virus habría mutado de forma “inusitada y atípica” y que se realiza secuenciación genética para confirmar si se trata de la subclave k.

