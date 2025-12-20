Rodrigo Paz: “El decreto es el inicio para mejorar el futuro de Bolivia”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, habló respecto a la crisis social y ratificó la vigencia del Decreto Supremo 5503. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario defendió la norma como una herramienta para terminar con la "inviabilidad" heredada y aseguró que su gestión se basa en la honestidad financiera frente a la crisis.

Paz destacó el esfuerzo fiscal para incrementar los beneficios directos a la población vulnerable y señaló que se incrementaron los bonos como el Juancito Pinto y la renta Dignidad.

“Hemos hecho un esfuerzo grande para que la renta dignidad, como nos comprometimos, pase a 500 bolivianos para cada adulto mayor; el Juancito Pinto de 200 a 300 para cada niño y joven, para que haya garantía de que seguirá en el colegio”, afirmó.

El mandatario fue enfático al señalar que la decisión de no abrogar la norma responde a un pedido de transparencia y de la población.

“Nos han pedido que no movamos el decreto, porque es hablar con la verdad, porque significa economía transparente, no la de los bandidos, de los corruptos, las que nos dejaron esta crisis que nos está generando inviabilidad”, agregó, subrayando que la medida busca transformar la nación.

Aunque el presidente descartó retirar el ajuste, dejó la puerta abierta a nuevas propuestas complementarias, siempre que se reconozca la realidad económica del país.

“Este decreto si bien no se va a cambiar porque es un punto de partida, podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria”, explicó.

Paz hizo un llamado a los sectores movilizados, pero bajo una postura de autoridad: “Estamos abiertos para ese diálogo porque defenderemos los derechos sociales, pero también hablaremos con la firmeza y la verdad para transformar la patria”.

