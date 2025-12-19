Gobernación de Santa Cruz instruye al transporte interprovincial respetar tarifas y advierte sanciones

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz instruyó al transporte interprovincial a respetar estrictamente las tarifas vigentes y evitar cualquier tipo de cobro arbitrario, sobreprecio o recargo no autorizado, tras recibir denuncias de usuarios por presuntos incrementos en los pasajes, atribuidos a variaciones en el abastecimiento o costo operativo del diésel.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la Gobernación informó que tomó conocimiento de reportes ciudadanos sobre el aumento irregular de tarifas por parte de algunos operadores del transporte interprovincial, quienes habrían argumentado dificultades relacionadas con el combustible.

La autoridad departamental ratificó que las tarifas actualmente establecidas se mantienen sin modificación alguna y que cualquier cambio debe ser definido únicamente por las instancias competentes, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

“Por lo tanto, se instruye a los operadores y sindicatos del transporte interprovincial a respetar estrictamente las tarifas vigentes, evitando cobros arbitrarios, sobreprecios o ‘recargos’ no autorizados”, señala el pronunciamiento oficial.

Asimismo, la Gobernación anunció que, a través de la Dirección de Transporte, se activarán acciones de coordinación y control interinstitucional junto a entidades competentes y gobiernos municipales, con el objetivo de verificar denuncias, levantar actas y derivar los casos a las instancias sancionatorias cuando corresponda, en caso de evidenciarse vulneraciones a la normativa vigente.

