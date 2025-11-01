Lamine Yamal, nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué: cuánto pagó y con quién vivirá

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, dio un paso importante en su independencia económica con la compra de una lujosa mansión valuada en cerca de 11 millones de euros (USD 12,6 millones). La propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat, perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué, y había estado desocupada desde que la cantante se mudó a Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, en 2023.

Según informaron Mundo Deportivo y el podcast Mamarazzis, la finca incluye dos viviendas dentro del mismo terreno, con superficies de 869 y 371 metros cuadrados respectivamente. Cuenta con seis dormitorios, cinco baños, amplios salones, terrazas, biblioteca, bodega, gimnasio, campo de fútbol, estudio de grabación y piscinas interior y exterior.

El futbolista de 18 años oficializó la compra este viernes, al publicar una foto en sus redes sociales donde se lo ve contemplando la mansión desde el jardín. Yamal se mudará junto a su primo y un amigo, y planea realizar algunas reformas en el gimnasio y en otras áreas de la vivienda para adaptarlas a su rutina profesional.

Técnicos del club y asesores del jugador ya visitaron la propiedad para verificar el estado de los sistemas eléctricos, puertas automáticas, comunicaciones internas y medidas de seguridad y privacidad, que el futbolista considera prioritarias.

La mansión estuvo a la venta desde junio de 2022 con un precio inicial de 14 millones de euros (USD 16,1 millones). La transacción, además, pone punto final al único bien que aún compartían Shakira y Piqué tras su separación.

Sin embargo, no todos en el vecindario están entusiasmados con su llegada. Según Mamarazzis, algunos vecinos expresaron su preocupación por el ruido y las posibles fiestas que el jugador podría organizar. “No están muy contentos con la mudanza y ya piensan en lo que será su cumpleaños. Creen que será fiesta tras fiesta”, comentaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en referencia a los excesos de su última celebración.

Yamal, que gana más de 15 millones de euros al año, ha preferido mantener silencio sobre la compra, siguiendo la recomendación del Barcelona de mantener un “perfil bajo” tras su polémica entrevista con Ibai Llanos, en la que acusó al Real Madrid de “robar y quejarse”.

La adquisición llega además en medio de rumores sobre su vida sentimental. En España circulan versiones que lo vinculan con la cantante argentina Nicki Nicole, aunque un periodista local aseguró que el jugador habría viajado recientemente a Milán, donde habría compartido una fiesta con la modelo italiana Anna Gegnoso. Ninguno de los dos protagonistas se pronunció hasta el momento.

Imagen captura RR.SS.

