¡Atención fans! ‘Stranger Things 5’ lanza tráiler explosivo y anuncia estreno de la segunda parte en Navidad

La espera por el épico final de una de las series más grandes de la última década está por terminar. Netflix estrenó el tráiler más revelador del Volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, acercando a los millones de fans bolivianos al desenlace de la historia que comenzó hace casi una década.

El nuevo adelanto, lanzado este lunes, corresponde a los episodios 5, 6 y 7 de la temporada final y eleva la tensión a niveles inéditos, confirmando que el enfrentamiento contra Vecna es el más oscuro y decisivo hasta ahora.

“Es momento de un mundo nuevo”: Los secretos revelados

El tráiler de poco más de dos minutos sugiere que todo lo que los protagonistas creían saber sobre el "Otro Lado" podría estar equivocado. Entre las revelaciones más impactantes, se destaca:

Will con poderes: Una frase clave de Will ("Nunca tuve oportunidad") parece confirmar la sospecha latente desde la primera temporada: él también tiene habilidades sobrenaturales.

Colapso de universos: Se muestran explosiones y la apertura de extraños portales, señalando que la barrera entre el mundo real y el Upside Down se está colapsando, mientras Vecna advierte: “Es momento de un mundo nuevo” .

Decisión de Once: Once está determinada a encontrar a Vecna y aniquilarlo, incluso si eso implica buscar la ayuda de Kali (Ocho).

Lealtad inquebrantable: En medio del campo de batalla, Dustin y Steve sellan un pacto emotivo: "Si mueres, yo igual".

¡Agenden la Nochebuena! Estreno y horarios

La temporada final de Stranger Things consta de ocho episodios y se estrenará en tres partes. El Volumen 1 (episodios 1 al 4) llegó el 26 de noviembre.

El Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7) se estrenará mundialmente el próximo miércoles 25 de diciembre, coincidiendo con la Navidad, a través de la plataforma Netflix.

Bolivia: Miércoles 25 de diciembre / 9:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: Miércoles 25 de diciembre / 8:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay: Miércoles 25 de diciembre / 10:00 p. m.

El gran final de la saga, el Episodio 8, llegará una semana después, el 31 de diciembre de 2025.

El elenco original regresa en su totalidad, incluyendo a Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), David Harbour (Hopper) y Winona Ryder (Joyce), para cerrar esta historia que se ha convertido en un fenómeno de culto global.

Mira la programación en Red Uno Play