Se viraliza video de Justin Bieber enfrentando a un hombre tras una discusión en la vía pública

Las redes sociales han vuelto a poner bajo el foco un tenso episodio protagonizado por Justin Bieber. Aunque el incidente ocurrió hace un tiempo, un video difundido originalmente por el portal TMZ ha cobrado nueva fuerza, mostrando el momento exacto en que el cantante canadiense se involucró en un altercado físico a la salida de un hotel.

Un intercambio de golpes que se salió de control

En las imágenes, que se han vuelto a viralizar, se observa al intérprete de "Peaches" encarando a un hombre de complexión física notablemente superior. Lo que comenzó como una discusión verbal subió de tono rápidamente cuando Bieber empujó al sujeto, informa el portal TV Azteca Chihuahua.

La respuesta fue inmediata: el desconocido lanzó un potente puñetazo que derribó al artista de forma instantánea. Pese a que Bieber intentó reaccionar y levantarse para continuar la riña, la diferencia de tamaño fue determinante, terminando nuevamente en el suelo frente a varios testigos y su esposa, Hailey Bieber, quien presenció el momento.

¿Qué provocó el enfrentamiento?

A día de hoy, el origen exacto del conflicto sigue siendo un misterio, aunque circulan dos teorías principales en las plataformas digitales:

Un autógrafo fallido: Algunos testigos sugieren que el hombre se acercó a pedirle una firma y la respuesta del cantante no fue la mejor, lo que encendió los ánimos.

Rivalidad deportiva: Otra hipótesis apunta a que el altercado nació de provocaciones relacionadas con los resultados de un partido de la NBA que se celebraba en ese momento.

Las secuelas: Capuchas y fotos borradas

Tras la pelea, el comportamiento de Bieber alimentó aún más las especulaciones. En aquel entonces, el cantante publicó una fotografía en Instagram mostrando su rostro sin marcas, pero la eliminó a los pocos minutos, lo que generó dudas sobre si realmente salió ileso.

Esa misma noche, Justin fue visto en una discoteca con amigos, pero un detalle llamó la atención de todos: no se quitó la capucha de su sudadera en ningún momento, incluso dentro del local. Este gesto fue interpretado por muchos como un intento de ocultar hematomas o inflamaciones producto del impacto recibido horas antes.

