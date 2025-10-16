Justin Bieber volvió a encender las redes sociales, pero no por el lanzamiento de un nuevo sencillo, sino por su inesperada y divertida inmersión en la música regional mexicana.

Durante un reciente evento deportivo en Los Ángeles, California, el ídolo pop fue captado en video tocando la tambora junto a un grupo de banda que amenizaba la jornada en vivo.

Videos que se hivieron virales en plataformas como TikTok y X (anteriormente Twitter) muestran a Bieber sonriendo y disfrutando visiblemente del ambiente. En un momento cumbre, el intérprete de "Peaches" se acercó a los músicos, tomó las baquetas y comenzó a seguir el ritmo de la percusión, provocando la euforia del público.

De mariachi a la banda: Su continuo idilio con México

Esta no es la primera vez que Justin Bieber demuestra públicamente su cariño por las tradiciones mexicanas. Semanas atrás, el artista ya había sido noticia tras ser captado bailando con entusiasmo música de mariachi durante otro partido de fútbol.

En esta ocasión, su participación fue más allá: además de tocar la tambora, fue invitado por el vocalista de la agrupación a cantar. Aunque solo improvisó sonidos al ritmo de la música, su actitud relajada y dispuesta conquistó a los presentes.

La reacción de los fans: “Nunca lo habíamos visto tan feliz”

La sencillez y espontaneidad de Bieber generaron una ola de reacciones positivas en internet. Miles de usuarios celebraron su disposición para convivir con los músicos y disfrutar del género.

Los fans mexicanos inundaron los comentarios con peticiones y recomendaciones: “Justin no sabe lo que es [la banda] pero le encanta”, “Enséñenle banda sinaloense, va a quedar flechado”, “¿Es real esto o cené pesado y estoy soñando?” y otras.

El gesto de Bieber es interpretado por muchos como una nueva muestra del creciente impacto global de la música regional mexicana y un guiño más de la estrella pop a la cultura latina.

Mira el video:

