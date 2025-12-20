“Dormimos en el piso”: padres luchan por darles estudio y comida a sus seis hijos

En el frío suelo de una habitación prestada, Armando Santillán y Valentina Aldana abrazan a sus seis hijos mientras la Navidad se siente más lejana que nunca. Tras sufrir un robo que los dejó sin nada y enfrentar graves problemas de salud, esta familia de ocho integrantes sobrevive hoy en la precariedad absoluta.

Armando, quien antes cuidaba la limpieza de nuestra ciudad, ahora recorre las calles vendiendo miel o trabajando como albañil para llevar algo de pan a la mesa. "Nunca habíamos pasado una Navidad sin nada", relata con la voz quebrada un padre que hoy solo puede ofrecer sopa de arroz a sus pequeños.

El vacío más profundo no está en sus estómagos, sino en las mochilas inexistentes de cuatro niños que este año no pudieron pisar un aula. Diego y Ana María, los mayores, miran al horizonte con la tristeza de quien extraña los libros y el sueño de convertirse en abogado y veterinaria.

A pesar de la oscuridad, pequeñas luces de solidaridad han comenzado a encenderse gracias a donaciones de líderes sociales y autoridades conmovidas por su historia. Una cocina, una mesa con sillas, un carrito de hamburguesas y dinero en efectivo representan ahora la semilla de una esperanza que busca devolverles esperanza y brindarles un nuevo sustento.

La madre de los pequeños agradece cada gesto con lágrimas en los ojos, pero sabe que el camino para salir del piso donde duermen aún es largo y difícil. El mayor deseo de este hogar no es un juguete, sino una casa propia donde la tranquilidad y la educación vuelvan a sus vidas.

Mira la programación en Red Uno Play