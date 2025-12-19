Estudiantes de Unifranz crean soluciones naturales que combaten arrugas, cicatrices y manchas en la piel

La innovación científica avanza a paso firme en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz). Los proyectos desarrollados por estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia demuestran cómo el talento joven es capaz de transformar recursos naturales en soluciones efectivas para el cuidado de la piel.

Se trata de productos naturales, sostenibles, científicamente fundamentados y elaborados de forma artesanal que buscan responder a una creciente demanda de cosmética saludable, responsable y con resultados visibles: Hialuronic Cream, Sérum Cicatrizante de Yuca y la línea Natural Skincare.

Uno de los proyectos más llamativos es Hialuronic Cream, una crema regenerativa elaborada a partir de ácido hialurónico extraído de la membrana interna del huevo de gallina. Las estudiantes responsables lograron convertir un residuo común en una alternativa accesible y sostenible para mejorar cicatrices, arrugas y quemaduras.

“Antiguamente las mamás utilizaban lo que es la membrana de huevo para poner en una cicatriz o una herida. Es por esa razón que nosotros vimos uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que hay personas, además evita que las arrugas se propaguen más”, explica Mariana Mamani, una de las integrantes del grupo.

La investigación abre nuevas posibilidades al demostrar que un desecho doméstico puede convertirse en un principio activo valioso para la medicina regenerativa. Además, la perseverancia demuestra el potencial de la formación práctica, donde los estudiantes investigan, experimentan y producen soluciones reales.

Otro de los proyectos es: Sérum Cicatrizante de Yuca, que destaca por su capacidad para reducir manchas, controlar el acné y mejorar la textura de la piel. Elaborado artesanalmente a partir de almidón 100 % puro, este producto rescata un ingrediente tradicionalmente usado en la alimentación para convertirlo en una fórmula dermatológica natural y efectiva. Como explica la mentora del proyecto:

“La base de este sérum es almidón 100 % puro extraído de la yuca”, sostiene Danitza Mamani, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia y mentora del proyecto. Según explica, el almidón extraído de la yuca cuenta con propiedades excepcionales que lo convierten en un ingrediente natural ideal para el cuidado de la piel.

El almidón posee amilosa y amilopectina, moléculas que humectan profundamente, reducen inflamación y contribuyen a atenuar manchas y cicatrices. Las estudiantes analizaron su composición bioquímica para validar su uso en cosmética natural. Este interés se refleja en otra de las citas fundamentales del proyecto:

“Nos llamó la atención estudiar esta materia prima potencial porque es rica en almidón, específicamente amilosa y amilopectina, componentes que tienen propiedades muy relevantes como humectar la piel, calmar inflamaciones, hidratar profundamente y, sobre todo, ayudar a quitar las manchas”, destaca la académica.”

Los resultados obtenidos muestran que el sérum, además de su efecto despigmentante, contribuye al control de la producción de grasa y mejora la luminosidad del rostro. El testimonio estudiantil confirma esta utilidad práctica:

“En ningún producto vemos tanto énfasis en las propiedades del almidón de yuca, especialmente en su capacidad para suavizar, calmar, absorber y, sobre todo, ayudar a regenerar la piel”, enfatiza Rousse Adriana Arévalo Alcón, estudiante de bioquímica y una de las desarrolladoras del sérum.

El proceso de elaboración fue completamente artesanal y siguió protocolos científicos rigurosos. Las estudiantes lavaron, pelaron y trituraron la yuca hasta obtener una pulpa rica en almidón. Luego separaron sólidos y líquidos, secaron el material sedimentado y aplicaron centrifugación para garantizar un principio activo limpio.

La sostenibilidad fue también un eje central del proyecto, alineándose con la demanda actual por productos naturales y de bajo impacto ambiental. La docente resume esta perspectiva en un mensaje clave:

“El almidón de yuca no solo es efectivo, también es sostenible. Su producción genera menos residuos y puede integrarse en una cadena productiva local que beneficia a productores rurales, estudiantes e incluso a emprendedores en el área de cosmética natural”, concluye Mamani.

La lista la cierra el proyecto, Natural Skin Care, que amplía el alcance de la cosmética natural desarrollada en Unifranz. Sus creadores elaboraron una línea completa de productos faciales como: el gel, jabón, crema y agua desodorante— a partir de extractos vegetales con propiedades antiinflamatorias, regenerativas y antioxidantes.

“El proyecto se llama Natural Skin Care, es una línea completa de productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes naturales. Los productos consisten en agua desodorante, crema, jabones y gel facial, que hidratan, limpian, calman y protegen la piel sin el uso de compuestos agresivos”, explica Benjamín Chenco, también estudiante de la carrera de Bioquímica y Farmacia.

La manzanilla, aloe vera, arroz y rosas fueron seleccionados por los estudiantes por ser ingredientes de alto valor dermatológico. La preferencia por lo natural fue una decisión consciente del equipo, como explica otra estudiante e integrante del grupo.

“Los componentes principales de nuestra línea fueron manzanilla, aloe vera, arroz y rosas. Optamos por lo natural para que sea amigable con nuestra piel y no cause irritaciones”, sostiene Gabriela.

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque de aprender haciendo, permitiendo a los estudiantes aplicar conocimientos técnicos en formulación, control de calidad y estabilidad de productos. Además, incorporaron prácticas sostenibles mediante la reutilización de residuos vegetales de laboratorio.

Los desafíos científicos no faltaron, como encontrar la concentración adecuada sin recurrir a químicos agresivos. Todos los proyectos reflejan el espíritu emprendedor universitario que busca trascender lo académico.

“Me siento muy satisfecho, porque ver cómo una idea del aula se convierte en una línea de productos eficaces y valorados… nos motiva a seguir aprendiendo y perfeccionando la base científica de cada formulación”, sostiene Kevin, también estudiante de Bioquímica y Farmacia.

En su conjunto, estos proyectos evidencian una visión común: construir una cosmética responsable, sustentada en ciencia y con impacto positivo en la sociedad. Gracias al enfoque “aprender haciendo”, los estudiantes fortalecen habilidades técnicas, pensamiento crítico y vocación investigadora, mientras generan productos con potencial de emprendimiento y valor comercial.

Los avances logrados por estos equipos no solo representan un aporte al área dermatológica natural, sino que reflejan el compromiso de Unifranz con la formación de profesionales capaces de transformar conocimiento en bienestar y sostenibilidad. Estos jóvenes investigadores demuestran que la innovación puede nacer de ingredientes cotidianos y convertirse en soluciones que protegen la piel… y también el planeta.

