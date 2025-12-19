¡Atención, conductores! Desde llantas hasta motores: estos productos ingresarán a Bolivia sin arancel

El sector automotriz y los conductores tienen motivos para sonreír: se oficializó la lista de productos que gozarán de arancel cero para su importación al país. La medida, establecida en el Decreto Supremo 5503, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y pretende reducir los gastos de mantenimiento de vehículos, tanto particulares como de transporte público.

José Gabriel Espinoza destacó: “No es momento de seguir con las viejas prácticas del pasado. Se elimina el gravamen arancelario para llantas, repuestos, aceites y otros insumos que impactan directamente en el costo del transporte”.

El Anexo 1 del decreto detalla los productos incluidos en la medida:

Aceites y lubricantes: Se elimina el arancel para grasas y aceites lubricantes, tanto para motores a gasolina como diésel, fundamentales para el cambio de aceite rutinario. Llantas nuevas (neumáticos): Incluye llantas para autos familiares y neumáticos radiales para autobuses y camiones, uno de los gastos más altos para transportistas. Baterías: Acumuladores eléctricos de plomo para el arranque de motores, con o sin electrolito, ingresarán sin arancel. Motores completos: La medida abarca motores de explosión (gasolina) con cilindrada superior a 1.000 cm³ y motores diésel o semi-diésel. Repuestos “duros”: Partes esenciales para reparaciones mayores, como cajas de cambio, coronas y ejes con diferencial.

Desde llantas hasta motores: estos productos ingresarán sin arancel

Con esta iniciativa, el Gobierno busca aliviar la economía de los conductores y transportistas, asegurando que los insumos clave para vehículos sean más accesibles y baratos.

