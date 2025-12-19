TEMAS DE HOY:
Economía

Estos son los documentos que necesitas para importar vehículos en zonas francas

El trámite debe realizarse por la VUCE y concluir hasta el 31 de diciembre; caso contrario, los vehículos serán comisados.

Silvia Sanchez

19/12/2025 10:42

Foto archivo ABI
Bolivia

La Aduana Nacional recordó que el trámite para la importación de vehículos automotores en zonas francas industriales debe concluirse, sin excepción, hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proceso debe realizarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y los vehículos que no cumplan con la normativa serán comisados o reexpedidos al exterior.

El plazo está establecido conforme al Artículo 135 de la Ley N.º 1990, el Decreto Supremo N.º 28963, el Decreto Supremo N.º 5211 —que crea la VUCE— y la Resolución de Directorio N.º RD 01-005-25 de la Aduana Nacional.

Ante ello, la Comisión Gubernamental del Ozono (CGO), el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) y la Aduana Nacional (AN) recordaron las disposiciones vigentes que deben cumplir talleristas, concesionarios e importadores.

Requisitos para talleristas y concesionarios

Las instituciones señalaron que los usuarios talleristas deben presentar obligatoriamente el Parte de Recepción de Mercancías (PRM), documento indispensable para la generación de los Documentos de Protección de la Capa de Ozono (DPCO).

Estos documentos solo pueden ser emitidos por técnicos acreditados por la CGO. En determinados casos, será obligatorio realizar la recuperación de gases refrigerantes antes de modificar o anular el sistema del vehículo.

La información consignada en el DPCO se obtiene exclusivamente mediante una inspección técnica in situ, y su pago puede realizarse en efectivo o mediante transferencia digital con código QR.

Trámite en la VUCE y certificación ambiental

El Certificado Medioambiental debe gestionarse a través de la plataforma www.vuce.gob.bo, ya sea por el importador o por su agencia despachante de aduana. Ambos deben estar registrados como Operadores de Comercio Exterior (OCE).

Los documentos requeridos son:

  • Parte de Recepción de Mercancías (PRM)

  • Declaración de Ingreso a Zona Franca

  • Manifiesto de carga

  • Factura comercial

  • Informes de emisión de gases, emitidos por talleres certificados por IBMETRO

Las autoridades aclararon que cualquier modificación en la carga debe ser informada con anticipación para no afectar la inspección ni la certificación.

Plazo final y advertencias

La actualización del año modelo del vehículo en el sistema SUMA se realizará hasta las 23:59:59 del 31 de diciembre de 2025. Por esta razón, las solicitudes del Certificado Medioambiental deberán ingresarse hasta las 18:00 de ese mismo día, a fin de permitir la verificación documental y técnica.

Finalmente, se advirtió que los vehículos reacondicionados almacenados en zonas francas industriales que no presenten su declaración de importación dentro del plazo deberán ser reexpedidos al exterior o, en su defecto, serán comisados.

Las autoridades recomendaron tomar previsiones debido a la alta demanda de trámites a fin de año, aclarando que las solicitudes presentadas fuera del horario establecido serán responsabilidad exclusiva del solicitante.

