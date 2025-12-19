Gobierno rechaza incremento de pasajes y afirma que el transporte recibió beneficios

El Gobierno, a través del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó este viernes su rechazo ante los intentos de incremento de tarifas por parte del sector transporte público. La autoridad aseguró que el Ejecutivo no avalará incrementos desmedidos en los pasajes, argumentando que el Decreto Supremo 5503 ya contempla medidas de alivio que reducen significativamente los costos operativos del gremio.

En medio de una jornada de protestas, paros y bloqueos en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, Espinoza remarcó que el sector transporte ha sido beneficiado con la eliminación de aranceles para la importación de llantas y repuestos.

Además, destacó que la normativa vigente permite a los transportistas importar su propio diésel de manera directa, eliminando intermediarios y reduciendo costos de operación.

“Si al sector se le están bajando los costos y se le están sacando las tancas del camino, con qué derecho le van a pedir a la gente que pague el doble. Eso no es justo y como Gobierno no lo vamos a permitir”, sostuvo Espinoza.

La autoridad económica enfatizó que estas decisiones forman parte de un plan integral para ordenar la economía y combatir la especulación. Según el Ejecutivo, el ahorro generado por la importación de insumos sin impuestos compensa el ajuste en el precio de los combustibles, por lo que una subida en las tarifas representaría un golpe injustificado al bolsillo de la población.

Pese a la paralización del servicio y la tensión registrada en el eje central del país, el Gobierno reiteró que mantiene los canales de diálogo abiertos con los dirigentes del sector. El objetivo, según indicó, es encontrar soluciones responsables que garanticen la continuidad del servicio público sin afectar la estabilidad económica de las familias bolivianas.

Finalmente, el ministro Espinoza llamó a la calma y aseguró que se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar abusos por parte de sectores que buscan aprovechar la coyuntura para generar especulación con los precios y el dólar.

Mira la programación en Red Uno Play